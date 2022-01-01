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Плиткорез Prorab 5901
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Плиткорезы
    Плиткорез Prorab 5901
    Арт. X13147448
    Плиткорез Prorab 5901

      Плиткорез Prorab 5901

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13147448

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		450
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Плиткорез Prorab 5901 - надежный инструмент, который предназначен для распила керамической плитки с водяным охлаждением при проведении внутренних отделочных работ. Возможность реза плитки под углом от 0 до 45 градусов. Конструкция стоит на четырех прорезиненных опорных ножках, что гарантирует высокую устойчивость. Применяется при небольших объемах работ

        Преимущества

        • Водяное охлаждение (предусмотрен лоток для воды)
        • Не требует специального обслуживания
        • Высокая точность в работе
        • Не требует предварительной разметки
        • Рез под углом от 0 до 45 градусов