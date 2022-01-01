Плиткорез Prorab 5901 - надежный инструмент, который предназначен для распила керамической плитки с водяным охлаждением при проведении внутренних отделочных работ. Возможность реза плитки под углом от 0 до 45 градусов. Конструкция стоит на четырех прорезиненных опорных ножках, что гарантирует высокую устойчивость. Применяется при небольших объемах работ
Преимущества
- Водяное охлаждение (предусмотрен лоток для воды)
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Не требует специального обслуживания
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Высокая точность в работе
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Не требует предварительной разметки
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Рез под углом от 0 до 45 градусов