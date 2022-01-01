Преимущества

Водяное охлаждение (предусмотрен лоток для воды)

Не требует специального обслуживания

Высокая точность в работе

Не требует предварительной разметки

Рез под углом от 0 до 45 градусов

Плиткорез Prorab 5901 - надежный инструмент, который предназначен для распила керамической плитки с водяным охлаждением при проведении внутренних отделочных работ. Возможность реза плитки под углом от 0 до 45 градусов. Конструкция стоит на четырех прорезиненных опорных ножках, что гарантирует высокую устойчивость. Применяется при небольших объемах работ