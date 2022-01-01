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Плиткорез Prorab 5920
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Плиткорезы
    Плиткорез Prorab 5920
    Арт. Х1308771
    Плиткорез Prorab 5920

      Плиткорез Prorab 5920

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1308771

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		600
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический плиткорез PRORAB 5920 используется для качественного распила почти всех видов отделочной и тротуарной плитки. Транспортирный упор позволяет резать плитку под заданным углом в диапазоне от 0 до 45 градусов. Благодаря высоким устойчивым опорным ножкам работать с инструментом легко и удобно, он не требует специального технического обслуживания. Возможность охлаждения зоны реза водой

        Преимущества

        • Максимальная ширина реза - 400 мм
        • Экономичный электродвигатель
        • Устойчивая конструкция
        • Простое управление
        • Линейка для точного распила