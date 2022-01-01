Преимущества

Максимальная ширина реза - 400 мм

Экономичный электродвигатель

Устойчивая конструкция

Простое управление

Линейка для точного распила

Электрический плиткорез PRORAB 5920 используется для качественного распила почти всех видов отделочной и тротуарной плитки. Транспортирный упор позволяет резать плитку под заданным углом в диапазоне от 0 до 45 градусов. Благодаря высоким устойчивым опорным ножкам работать с инструментом легко и удобно, он не требует специального технического обслуживания. Возможность охлаждения зоны реза водой