Плоскошлифовальный станок Stalex SG-2050AHD
Арт. stalex_8079
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Потребляемая мощность, Вт
|3000
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Напряжение сети, В
|380
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Тип станка
|плоскошлифовальный
- Станок предназначен для чистовой обработки в ручном и автоматическом режиме методом шлифования черных металлов, а также материалов, поддающихся абразивной обработке.
Преимущества
- Станина станка отлита из высококачественного чугуна с толстыми стенками, отшлифована и отшабрена, усилена ребрами жесткости
- Шпиндель опирается на точные подшипники, установленные с предварительным натягом, что позволяет выполнять точные операции шлифования
- Автоматическая система смазки, обеспечивает достаточную смазку ходового винта и направляющих
- Максимально возможная стандартная комплектация позволяет широко использовать возможности станка
- Выносной пульт управления PLC контроллер
- Электрокомпоненты Siemens
- Изготовлен по стандартам CE