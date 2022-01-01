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Плоскошлифовальный станок Stalex SG-SG-40100AHD
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Шлифовальные станки
    Плоскошлифовальный станок Stalex SG-SG-40100AHD
    Арт. stalex_8098
    Плоскошлифовальный станок Stalex SG-SG-40100AHD

      Плоскошлифовальный станок Stalex SG-SG-40100AHD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_8098

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Потребляемая мощность, Вт
      		9000
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Станки предназначены для чистовой обработки в ручном и автоматическом режиме методом шлифования черных металлов, а также материалов, поддающихся абразивной обработке.

        Преимущества

        • Станина станка отлита из высококачественного чугуна с толстыми стенками и усиленными ребрами жесткости
        • Шпиндель опирается на точные подшипники, установленные с предварительным натягом, что позволяет выполнять точные операции шлифования
        • Автоматическая система смазки, обеспечивает достаточную смазку ходового винта и направляющих
        • Максимально возможная стандартная комплектация позволяет широко использовать возможности станка
        • Выносной пульт управления PLC контроллер
        • ШВП на поперечной подаче
        • Электрокомпоненты Siemens
        • Изготовлен по стандартам CE