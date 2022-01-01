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Погружной фекальный насос Zenit DRE 75/2/G32V AOBM-E
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной фекальный насос Zenit DRE 75/2/G32V AOBM-E
    Арт. rutector_100044809
    Погружной фекальный насос Zenit DRE 75/2/G32V AOBM-E
    Погружной фекальный насос Zenit DRE 75/2/G32V AOBM-E
      Погружной фекальный насос Zenit DRE 75/2/G32V AOBM-E
      Погружной фекальный насос Zenit DRE 75/2/G32V AOBM-E

      Погружной фекальный насос Zenit DRE 75/2/G32V AOBM-E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100044809

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос ZENIT DRE 75/2/G32V AOBM-E 44809 применяется в быту. Его используют для перекачивания чистой и слегка загрязненной воды с взвешенными частицами диаметром до 15 мм. Проточная часть и рабочее колесо насоса сделаны из чугуна, благодаря чему достигается высокая прочность. Сухой двигатель оснащен тепловой защитой для долгого срока службы.

        Преимущества 

        • Внутренний конденсатор
        • Максимальное количество запусков в час - 20
        • Всасывающая решетка из нержавеющей стали
        • Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
        • Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник
        • Ручка для подъема и переноса ZENIT DRE 75/2/G32V AOBM-E 44809
        • Специальная обработка гидравлической части обеспечивает выталкивание твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки