Погружной фекальный насос Zenit DRE 75/2/G32V AOBM-E
Арт. rutector_100044809
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной дренажный насос ZENIT DRE 75/2/G32V AOBM-E 44809 применяется в быту. Его используют для перекачивания чистой и слегка загрязненной воды с взвешенными частицами диаметром до 15 мм. Проточная часть и рабочее колесо насоса сделаны из чугуна, благодаря чему достигается высокая прочность. Сухой двигатель оснащен тепловой защитой для долгого срока службы.
Преимущества
- Внутренний конденсатор
- Максимальное количество запусков в час - 20
- Всасывающая решетка из нержавеющей стали
- Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
- Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник
- Ручка для подъема и переноса ZENIT DRE 75/2/G32V AOBM-E 44809
- Специальная обработка гидравлической части обеспечивает выталкивание твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки