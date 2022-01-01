Погружной фекальный насос Zenit DRE 75/2/G32V AOBM-E

Преимущества

Внутренний конденсатор

Максимальное количество запусков в час - 20

Всасывающая решетка из нержавеющей стали

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода

Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник

Ручка для подъема и переноса ZENIT DRE 75/2/G32V AOBM-E 44809

Специальная обработка гидравлической части обеспечивает выталкивание твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки

Погружной дренажный насос ZENIT DRE 75/2/G32V AOBM-E 44809 применяется в быту. Его используют для перекачивания чистой и слегка загрязненной воды с взвешенными частицами диаметром до 15 мм. Проточная часть и рабочее колесо насоса сделаны из чугуна, благодаря чему достигается высокая прочность. Сухой двигатель оснащен тепловой защитой для долгого срока службы.