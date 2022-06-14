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Полотенцесушитель Металлоизделия Вега (500x600 мм, нержавеющая сталь)
5.0
3
Найти аналог
Водяные полотенцесушители
    Полотенцесушитель Металлоизделия Вега (500x600 мм, нержавеющая сталь)
    Арт. X1697409135
    5.0
    3
    Полотенцесушитель Металлоизделия Вега (500x600 мм, нержавеющая сталь)

      Полотенцесушитель Металлоизделия Вега (500x600 мм, нержавеющая сталь)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X1697409135
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Металлоизделия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Регулятор мощности
      		Нет
      Теплоноситель
      		вода
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водяной полотенцесушитель для ванной комнаты, 500х600, Вега Металлоизделия, г. Кимры, из нержавеющей стали - поддерживает тепло и сухость в ванной комнате на протяжении всего отопительного периода. Не потребляет электроэнергию (полотенцесушитель на воде). Не требует заземления. Подвергается контролю качества на каждом этапе производства. Изготовлен в строгом соответствии со стандартами. Обладает эстетической привлекательность. Гармонично сочетается с любым дизайном ванной комнаты. 

        Преимущества 

        • Прочность и надежность
        • Комфорт и простота
        • Компактность и удобство монтажа
        • Универсальность