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Пильное полотно Jet М42 (20x0,9x2362 мм, шаг 10/14)
5.0
2
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Пильные полотна для ленточных пил
    Пильное полотно Jet М42 (20x0,9x2362 мм, шаг 10/14)
    Арт. Х12403269
    5.0
    2
    Пильное полотно Jet М42 (20x0,9x2362 мм, шаг 10/14)
    Пильное полотно Jet М42 (20x0,9x2362 мм, шаг 10/14)
    Пильное полотно Jet М42 (20x0,9x2362 мм, шаг 10/14)
    Пильное полотно Jet М42 (20x0,9x2362 мм, шаг 10/14)
      Пильное полотно Jet М42 (20x0,9x2362 мм, шаг 10/14)
      Пильное полотно Jet М42 (20x0,9x2362 мм, шаг 10/14)
      Пильное полотно Jet М42 (20x0,9x2362 мм, шаг 10/14)
      Пильное полотно Jet М42 (20x0,9x2362 мм, шаг 10/14)

      Пильное полотно Jet М42 (20x0,9x2362 мм, шаг 10/14)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403269
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Назначение
      		металл
      Длина, мм
      		2362
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильное полотно по металлу Jet М42 PC20.2362.10.14s-P для ленточнопильных станков HVBS-712K/MBS-712. Применяется для резки основных марок сталей, нержавеющие, жаропрочные, цветные металлы, лучшие показатели достигаются в алюминии и сплавах, оптимально для промышленных объемов резки заготовок сплошного сечения.

        Преимущества

        • Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
        • Длина 2362 мм
        • Ширина 20 мм
        • Толщина 0,9 мм
        • Переменный шаг зубьев 10/14 TPI