Пильное полотно Jet М42 (20x0,9x2362 мм, шаг 10/14)

Преимущества

Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез

Длина 2362 мм

Ширина 20 мм

Толщина 0,9 мм

Переменный шаг зубьев 10/14 TPI

Пильное полотно по металлу Jet М42 PC20.2362.10.14s-P для ленточнопильных станков HVBS-712K/MBS-712. Применяется для резки основных марок сталей, нержавеющие, жаропрочные, цветные металлы, лучшие показатели достигаются в алюминии и сплавах, оптимально для промышленных объемов резки заготовок сплошного сечения.