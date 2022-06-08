Пильное полотно Jet М42 (20x0,9x2362 мм, шаг 10/14)
Арт. Х12403269
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Назначение
|металл
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Длина, мм
|2362
- Пильное полотно по металлу Jet М42 PC20.2362.10.14s-P для ленточнопильных станков HVBS-712K/MBS-712. Применяется для резки основных марок сталей, нержавеющие, жаропрочные, цветные металлы, лучшие показатели достигаются в алюминии и сплавах, оптимально для промышленных объемов резки заготовок сплошного сечения.
Преимущества
- Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
- Длина 2362 мм
- Ширина 20 мм
- Толщина 0,9 мм
- Переменный шаг зубьев 10/14 TPI