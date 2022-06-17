Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2
Арт. О00000013447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|126x70x28
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Степень защиты
|IP 54
- Построитель лазерный Ресанта ПЛ-2 61/10/522 предназначен для решения задач по строительству, отделке помещений и т.д. Проецирует горизонтальную и вертикальную плоскости.
Наличие пузырьковых уровней повышает точность работы.
Ударопрочный корпус устойчив к механическим повреждениям.
Компенсатор блокируется переключателем, что обеспечивает безопасность при транспортировке и дает возможность строить наклонные линии.
Преимущества
- Ударопрочная конструкция
- Наличие индикатора питания
- Диапазон регулировки подставки ±8°
- Возможность установки Ресанта ПЛ-2 61/10/522 на штатив
- Прибор предназначен для работ внутри помещений и на улице
- Компенсатор для быстрого самовыравнивания работает в диапазоне до ±4°