Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2
4.5
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2
    Арт. О00000013447
    4.5
    2
    Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2
    Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2
    Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2
    Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2
    Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2
      Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2
      Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2
      Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2
      Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2
      Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2

      Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013447
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		126x70x28
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Построитель лазерный Ресанта ПЛ-2 61/10/522 предназначен для решения задач по строительству, отделке помещений и т.д. Проецирует горизонтальную и вертикальную плоскости.
        Наличие пузырьковых уровней повышает точность работы.
        Ударопрочный корпус устойчив к механическим повреждениям.
        Компенсатор блокируется переключателем, что обеспечивает безопасность при транспортировке и дает возможность строить наклонные линии.

        Преимущества

        • Ударопрочная конструкция
        • Наличие индикатора питания
        • Диапазон регулировки подставки ±8°
        • Возможность установки Ресанта ПЛ-2 61/10/522 на штатив
        • Прибор предназначен для работ внутри помещений и на улице
        • Компенсатор для быстрого самовыравнивания работает в диапазоне до ±4°