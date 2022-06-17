Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2

Преимущества

Ударопрочная конструкция

Наличие индикатора питания

Диапазон регулировки подставки ±8°

Возможность установки Ресанта ПЛ-2 61/10/522 на штатив

Прибор предназначен для работ внутри помещений и на улице

Компенсатор для быстрого самовыравнивания работает в диапазоне до ±4°

Построитель лазерный Ресанта ПЛ-2 61/10/522 предназначен для решения задач по строительству, отделке помещений и т.д. Проецирует горизонтальную и вертикальную плоскости.Наличие пузырьковых уровней повышает точность работы.Ударопрочный корпус устойчив к механическим повреждениям.Компенсатор блокируется переключателем, что обеспечивает безопасность при транспортировке и дает возможность строить наклонные линии.