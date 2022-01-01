Провод ПВС 2х4
Арт. X18132
Характеристики
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Упаковка
|бухта
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Стандарт
|ГОСТ
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Цвет
|белый
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Структура жилы
|МП
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Изоляция
|ПВХ-пластикат
- Провод с гибкими медными жилами, предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети, для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность