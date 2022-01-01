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Провод ПВС 2х4
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Провода
    Провод ПВС 2х4
    Арт. X18132
    Провод ПВС 2х4

      Провод ПВС 2х4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18132

      Характеристики

      Упаковка
      		бухта
      Стандарт
      		ГОСТ
      Цвет
      		белый
      Структура жилы
      		МП
      Изоляция
      		ПВХ-пластикат
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Провод с гибкими медными жилами, предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети, для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность