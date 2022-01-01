Провод ПВС 2х4

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Провод с гибкими медными жилами, предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети, для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных.