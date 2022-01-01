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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Deca Class Booster 1350
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Deca Class Booster 1350
    Арт. X1307119
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Deca Class Booster 1350

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Deca Class Booster 1350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1307119

      Характеристики

      Производитель
      		Deca
      Страна производства
      		Китай
      Макс. ток заряда, А
      		90
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Предпусковая (форсированная) зарядка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пускозарядное устройство Deca CLASS BOOSTER 1350 - это профессиональное трехфазное пускозарядное устройство, предназначенное для зарядки свинцовых обслуживаемых аккумуляторных батарей напряжением 12 и 24 Вольта и для быстрого запуска двигателей