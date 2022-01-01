Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Deca Class Booster 1350
Арт. X1307119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Макс. ток заряда, А
|90
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Для грузового автомобиля
|Нет
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Предпусковая (форсированная) зарядка
|Нет
- Пускозарядное устройство Deca CLASS BOOSTER 1350 - это профессиональное трехфазное пускозарядное устройство, предназначенное для зарядки свинцовых обслуживаемых аккумуляторных батарей напряжением 12 и 24 Вольта и для быстрого запуска двигателей