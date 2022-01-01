Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Deca Class Booster 1350

Пускозарядное устройство Deca CLASS BOOSTER 1350 - это профессиональное трехфазное пускозарядное устройство, предназначенное для зарядки свинцовых обслуживаемых аккумуляторных батарей напряжением 12 и 24 Вольта и для быстрого запуска двигателей