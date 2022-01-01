Промышленный пылесос Metabo ASR 25 L SC 602024000

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Пылесос Metabo ASR 25 L SC 602024000 имеет небольшой размер и справляется с сухой и влажной уборкой. Незаменим как на стройке, так и в мастерских или салоне автомобиля. Справляется с пылью класса L - это пыль от гипса, красок и лаков, извести, удобрений, мела. Также хорошо засасывает стружку и пыль, образующиеся при работе с электроинструментом. Имеет функцию автоматического отключения при заполнении резервуара. Модель оснащена электромагнитным вибратором для очистки фильтра.