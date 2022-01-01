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Промышленный пылесос Metabo ASR 25 L SC 602024000
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Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Metabo ASR 25 L SC 602024000
    Арт. X131503144
    Промышленный пылесос Metabo ASR 25 L SC 602024000
    Промышленный пылесос Metabo ASR 25 L SC 602024000
    Промышленный пылесос Metabo ASR 25 L SC 602024000
      Промышленный пылесос Metabo ASR 25 L SC 602024000
      Промышленный пылесос Metabo ASR 25 L SC 602024000
      Промышленный пылесос Metabo ASR 25 L SC 602024000

      Промышленный пылесос Metabo ASR 25 L SC 602024000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131503144

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		2
      Тип трубки
      		цельная
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пылесос Metabo ASR 25 L SC 602024000 имеет небольшой размер и справляется с сухой и влажной уборкой. Незаменим как на стройке, так и в мастерских или салоне автомобиля. Справляется с пылью класса L - это пыль от гипса, красок и лаков, извести, удобрений, мела. Также хорошо засасывает стружку и пыль, образующиеся при работе с электроинструментом. Имеет функцию автоматического отключения при заполнении резервуара. Модель оснащена электромагнитным вибратором для очистки фильтра.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность