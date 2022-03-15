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Распылитель для полива Gardena Classic 08119-20.000.00
5.0
2
Найти аналог
Распылители
    Распылитель для полива Gardena Classic 08119-20.000.00
    Арт. X19031850251
    5.0
    2
    Распылитель для полива Gardena Classic 08119-20.000.00
    Распылитель для полива Gardena Classic 08119-20.000.00
      Распылитель для полива Gardena Classic 08119-20.000.00
      Распылитель для полива Gardena Classic 08119-20.000.00

      Распылитель для полива Gardena Classic 08119-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19031850251
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Установка
      		на шланг/источник
      Тип соединителя
      		Standart
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Распылитель Classic Gardena 08119-20.000.00 предназначен для бережного полива отдельно посаженных растений и небольших по площади участков. Выполнен из мягкого пластика, что делает изделие удобным и комфортным в использовании. Рыспылитель многофункционален. Интенсивность потока воды регулируется в зависимости от потребностей пользователя.

        Преимущества

        • Простой и надежный
        • Небольшая компактная модель
        • Легко устанавливается
        • Регулировка расхода воды
        • Эргономичная рукоятка
        • Оснащён пластиковым защитным кольцо