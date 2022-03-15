Распылитель для полива Gardena Classic 08119-20.000.00
Арт. X19031850251
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Установка
|на шланг/источник
|
Тип соединителя
|Standart
- Распылитель Classic Gardena 08119-20.000.00 предназначен для бережного полива отдельно посаженных растений и небольших по площади участков. Выполнен из мягкого пластика, что делает изделие удобным и комфортным в использовании. Рыспылитель многофункционален. Интенсивность потока воды регулируется в зависимости от потребностей пользователя.
Преимущества
- Простой и надежный
- Небольшая компактная модель
- Легко устанавливается
- Регулировка расхода воды
- Эргономичная рукоятка
- Оснащён пластиковым защитным кольцо