Распылитель для полива Gardena Classic 08119-20.000.00

Преимущества

Простой и надежный

Небольшая компактная модель

Легко устанавливается

Регулировка расхода воды

Эргономичная рукоятка

Оснащён пластиковым защитным кольцо

Распылитель Classic Gardena 08119-20.000.00 предназначен для бережного полива отдельно посаженных растений и небольших по площади участков. Выполнен из мягкого пластика, что делает изделие удобным и комфортным в использовании. Рыспылитель многофункционален. Интенсивность потока воды регулируется в зависимости от потребностей пользователя.