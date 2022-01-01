Преимущества

5 скоростей вперед и 2 назад

Яркая фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек

Хромовое покрытие поршневой группы

Двигатель со специальным, зимним, воздушным фильтром, облегчающим работу в сильный мороз

Регулируемые направление и высота выброса снега

Ограничительные башмаки защищают ковш от повреждений

Металлический зубчатый шнек эффективно измельчает даже слежавшийся плотный снег

Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31 - предназначен для расчистки от выпавшего снега территории, например, дорожки или небольшой территорию возле загородного дома. Самоходный, он оборудован 4-тактным двигателем мощностью 7.0 л.с.Система шнеков обеспечивает измельчение плотного снега. Рабочая система снегоуборщика представляет собой снегозаборный желоб со шнеком, а также вентилятор в форме крыльчатки и желоб для выброса снега. Надежное сцепление. Колеса с ярко выраженным зимним протектором способствуют лучшей проходимости машины по снегу, а также препятствуют скольжению. Дополнительное освещение. Снегоуборщик оснащен яркой фарой для более комфортной работы в темное время суток.