Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
Арт. О00000038589
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|850x585x640
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- Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31 - предназначен для расчистки от выпавшего снега территории, например, дорожки или небольшой территорию возле загородного дома. Самоходный, он оборудован 4-тактным двигателем мощностью 7.0 л.с.Система шнеков обеспечивает измельчение плотного снега. Рабочая система снегоуборщика представляет собой снегозаборный желоб со шнеком, а также вентилятор в форме крыльчатки и желоб для выброса снега. Надежное сцепление. Колеса с ярко выраженным зимним протектором способствуют лучшей проходимости машины по снегу, а также препятствуют скольжению. Дополнительное освещение. Снегоуборщик оснащен яркой фарой для более комфортной работы в темное время суток.
Преимущества
- 5 скоростей вперед и 2 назад
- Яркая фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек
- Хромовое покрытие поршневой группы
- Двигатель со специальным, зимним, воздушным фильтром, облегчающим работу в сильный мороз
- Регулируемые направление и высота выброса снега
- Ограничительные башмаки защищают ковш от повреждений
- Металлический зубчатый шнек эффективно измельчает даже слежавшийся плотный снег