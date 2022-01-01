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Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
    Арт. О00000038589
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31
      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31

      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000038589

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		850x585x640
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100ПФ 70/7/31 - предназначен для расчистки от выпавшего снега территории, например, дорожки или небольшой территорию возле загородного дома. Самоходный, он оборудован 4-тактным двигателем мощностью 7.0 л.с.Система шнеков обеспечивает измельчение плотного снега. Рабочая система снегоуборщика представляет собой снегозаборный желоб со шнеком, а также вентилятор в форме крыльчатки и желоб для выброса снега. Надежное сцепление. Колеса с ярко выраженным зимним протектором способствуют лучшей проходимости машины по снегу, а также препятствуют скольжению. Дополнительное освещение. Снегоуборщик оснащен яркой фарой для более комфортной работы в темное время суток.

        Преимущества

        • 5 скоростей вперед и 2 назад
        • Яркая фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек
        • Хромовое покрытие поршневой группы
        • Двигатель со специальным, зимним, воздушным фильтром, облегчающим работу в сильный мороз
        • Регулируемые направление и высота выброса снега
        • Ограничительные башмаки защищают ковш от повреждений
        • Металлический зубчатый шнек эффективно измельчает даже слежавшийся плотный снег