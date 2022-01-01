Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32

Преимущества

Электростартер от аккумулятора 12 Вольт - легкий запуск Ресанта СБ 4800Б 70/7/32

Яркая фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек

Хромовое покрытие поршневой группы

Двигатель со специальным, зимним, воздушным фильтром, облегчающим работу в сильный мороз

Регулируемые направление и высота выброса снега

Ограничительные башмаки защищают ковш от повреждений

Металлический зубчатый шнек эффективно измельчает даже слежавшийся плотный снег

Колёсный самоходный снегоуборщик СБ 4800Б Ресанта оптимален для чистки снега на небольших территориях. С его помощью можно убрать снежную массу с дорожек или очистить внутренний двор от сугробов. Наличие фары у данной модели делает возможной чистку в темное время суток. Контролировать направление выброса снега позволяет специальный рычаг. СБ 4800Б Ресанта оснащён четырехтактным бензиновым двигателем мощностью 7 л.с. Снегоуборщик поддерживает 5 скоростей в направлении вперёд и 2 назад. Высота захвата его ковша составляет 54 см, а ширина обработки – 56 см. Для дополнительного удобства управления данная модель оборудована панелью оператора, на которую вынесены рычаги. От модели СБ 4100ПФ Ресанта с большим диапазоном скоростей СБ 4800Б Ресанта отличает увеличенная мобильность, которую обеспечивает встроенный электростартер от АКБ. Снегоуборщик не привязан к сети во время запуска.