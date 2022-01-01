Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32
Арт. О00000038322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|890х620х660
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- Колёсный самоходный снегоуборщик СБ 4800Б Ресанта оптимален для чистки снега на небольших территориях. С его помощью можно убрать снежную массу с дорожек или очистить внутренний двор от сугробов. Наличие фары у данной модели делает возможной чистку в темное время суток. Контролировать направление выброса снега позволяет специальный рычаг. СБ 4800Б Ресанта оснащён четырехтактным бензиновым двигателем мощностью 7 л.с. Снегоуборщик поддерживает 5 скоростей в направлении вперёд и 2 назад. Высота захвата его ковша составляет 54 см, а ширина обработки – 56 см. Для дополнительного удобства управления данная модель оборудована панелью оператора, на которую вынесены рычаги. От модели СБ 4100ПФ Ресанта с большим диапазоном скоростей СБ 4800Б Ресанта отличает увеличенная мобильность, которую обеспечивает встроенный электростартер от АКБ. Снегоуборщик не привязан к сети во время запуска.
Преимущества
- Электростартер от аккумулятора 12 Вольт - легкий запуск Ресанта СБ 4800Б 70/7/32
- Яркая фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек
- Хромовое покрытие поршневой группы
- Двигатель со специальным, зимним, воздушным фильтром, облегчающим работу в сильный мороз
- Регулируемые направление и высота выброса снега
- Ограничительные башмаки защищают ковш от повреждений
- Металлический зубчатый шнек эффективно измельчает даже слежавшийся плотный снег