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Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32
    Арт. О00000038322
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32
    Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32
      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32
      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32
      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32
      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32
      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32

      Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4800Б 70/7/32

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000038322

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		890х620х660
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Колёсный самоходный снегоуборщик СБ 4800Б Ресанта оптимален для чистки снега на небольших территориях. С его помощью можно убрать снежную массу с дорожек или очистить внутренний двор от сугробов. Наличие фары у данной модели делает возможной чистку в темное время суток. Контролировать направление выброса снега позволяет специальный рычаг. СБ 4800Б Ресанта оснащён четырехтактным бензиновым двигателем мощностью 7 л.с. Снегоуборщик поддерживает 5 скоростей в направлении вперёд и 2 назад. Высота захвата его ковша составляет 54 см, а ширина обработки – 56 см. Для дополнительного удобства управления данная модель оборудована панелью оператора, на которую вынесены рычаги. От модели СБ 4100ПФ Ресанта с большим диапазоном скоростей СБ 4800Б Ресанта отличает увеличенная мобильность, которую обеспечивает встроенный электростартер от АКБ. Снегоуборщик не привязан к сети во время запуска.

        Преимущества

        • Электростартер от аккумулятора 12 Вольт - легкий запуск Ресанта СБ 4800Б 70/7/32
        • Яркая фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек
        • Хромовое покрытие поршневой группы
        • Двигатель со специальным, зимним, воздушным фильтром, облегчающим работу в сильный мороз
        • Регулируемые направление и высота выброса снега
        • Ограничительные башмаки защищают ковш от повреждений
        • Металлический зубчатый шнек эффективно измельчает даже слежавшийся плотный снег