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Резчик швов Diam JRK-500/13H 630049
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Резчики швов и швонарезчики
    Резчик швов Diam JRK-500/13H 630049
    Арт. X12922631
    Резчик швов Diam JRK-500/13H 630049

      Резчик швов Diam JRK-500/13H 630049

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X12922631

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1240х640х970
      Частота вращения шпинделя, об/мин
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резчик швов Diam JRК-500/13H 630049 - профессиональное оборудование, предназначенное для нарезания швов в асфальте при дорожном строительстве и для нарезания температурных швов в бетоне. Оборудование эффективно эксплуатируется на рабочих площадках, где отсутствует электричество. Эта модель оснащена мощным двигателем Honda GX-390, который проводить резку швов на глубину до 175 мм

        Преимущества

        • Мощный двигатель HONDA GX-390
        • Сухая и мокрая резка
        • Комплектуется баком для воды
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество производимых работ
        • Прочная металлическая конструкция