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Розетка кабельная 32А 3P+E 380В 224
4.5
2
380 ₽
Розетки
    Розетка кабельная 32А 3P+E 380В 224
    Арт. X27903129
    4.5
    2
    Розетка кабельная 32А 3P+E 380В 224

      Розетка кабельная 32А 3P+E 380В 224

      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X27903129
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		IEK
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		розетка кабельная
      Номинальная сила тока, А
      		32
      Все характеристики
      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.

        Преимущества

        • Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие части силовых разъемов выполнены из термостойких и самозатухающих материалов
        • Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги и надежно закреплены
        • Пружины защищены от коррозии
        • Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания