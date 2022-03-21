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Сэндвич-труба Термофор, 120/220 мм, 0,5 м
5.0
2
Найти аналог
Сэндвич-трубы
    Сэндвич-труба Термофор, 120/220 мм, 0,5 м
    Арт. X1691200214
    5.0
    2
    Сэндвич-труба Термофор, 120/220 мм, 0,5 м

      Сэндвич-труба Термофор, 120/220 мм, 0,5 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691200214
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Термофор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Внутренний диаметр, мм
      		120
      Внешний диаметр, мм
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сэндвич-труба ТЕРМОФОР 120/220 мм, 0,5 м основной элемент группы утепленных дымоходов. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата.

        Преимущества

        • Сэндвич выполнен из нержавеющей стали толщиной 0.5 мм, поэтому подходит для установки на начальных участках дымохода, где температура отработанных газов выше
        • Наружный материал трубы - нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм
        • Низкая теплопроводность. Такой дымоход позволяет быстро преодолеть точку росы, уменьшить образование конденсата и увеличить эффективность теплогенератора
        • Может устанавливаться как самостоятельная система дымоотвода, так и в специальные каналы и шахты
        • Диаметр трубы - 220 мм
        • Внутренний диаметр - 120 мм
        • Длина сэндвича составляет 0,5 м