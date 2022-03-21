Сэндвич-труба Термофор, 120/220 мм, 0,5 м
Арт. X1691200214
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Внутренний диаметр, мм
|120
|
Внешний диаметр, мм
|220
- Сэндвич-труба ТЕРМОФОР 120/220 мм, 0,5 м основной элемент группы утепленных дымоходов. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата.
Преимущества
- Сэндвич выполнен из нержавеющей стали толщиной 0.5 мм, поэтому подходит для установки на начальных участках дымохода, где температура отработанных газов выше
- Наружный материал трубы - нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм
- Низкая теплопроводность. Такой дымоход позволяет быстро преодолеть точку росы, уменьшить образование конденсата и увеличить эффективность теплогенератора
- Может устанавливаться как самостоятельная система дымоотвода, так и в специальные каналы и шахты
- Диаметр трубы - 220 мм
- Внутренний диаметр - 120 мм
- Длина сэндвича составляет 0,5 м