Преимущества

Сэндвич выполнен из нержавеющей стали толщиной 0.5 мм, поэтому подходит для установки на начальных участках дымохода, где температура отработанных газов выше

Наружный материал трубы - нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм

Низкая теплопроводность. Такой дымоход позволяет быстро преодолеть точку росы, уменьшить образование конденсата и увеличить эффективность теплогенератора

Может устанавливаться как самостоятельная система дымоотвода, так и в специальные каналы и шахты

Диаметр трубы - 220 мм

Внутренний диаметр - 120 мм

Длина сэндвича составляет 0,5 м

Сэндвич-труба ТЕРМОФОР 120/220 мм, 0,5 м основной элемент группы утепленных дымоходов. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата.