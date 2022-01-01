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Шнек для мерзлого и каменистого грунта ADA Frozen Ground Drill 150
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Шнеки
    Шнек для мерзлого и каменистого грунта ADA Frozen Ground Drill 150
    Арт. geototal_77
    Шнек для мерзлого и каменистого грунта ADA Frozen Ground Drill 150

      Шнек для мерзлого и каменистого грунта ADA Frozen Ground Drill 150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_77

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Длина, мм
      		800
      Диаметр, мм
      		150
      Посадочный диаметр, мм
      		20
      Съемные ножи
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шнек для каменистого грунта ADA Frozen Ground Drill 150 является сменным элементом для мотобуров ADA. Применяется для бурения мерзлого или каменистого грунта. Такой шнек с двумя заходами обуславливает эффективное проникновение в грунт и облегчает выброс земли. Наконечник и режущие элементы изготовлены из специальной стали. Применяют, например, при изготовлении скважин для установки столбов. При необходимости оснастку легко заменить.