Шнек для мотобура ADA Drill 200/800 является сменным элементом для мотобуров ADA. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт, который в свою очередь словно по транспортной ленте выбрасывается наверх. При необходимости шнек легко заменить.