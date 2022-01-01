Шнек для мотобура ADA Drill 200/800
Арт. geototal_538
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|800
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Диаметр, мм
|200
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Посадочный диаметр, мм
|20
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Съемные ножи
|Нет
- Шнек для мотобура ADA Drill 200/800 является сменным элементом для мотобуров ADA. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт, который в свою очередь словно по транспортной ленте выбрасывается наверх. При необходимости шнек легко заменить.