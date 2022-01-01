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Шнек STIHL 4404 680 3054 150мм 05012 (4404 680 3054)
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Шнек STIHL 4404 680 3054 150мм 05012 (4404 680 3054)
Шнеки
Шнек STIHL 4404 680 3054 150мм 05012 (4404 680 3054)
Арт. 7183665
Шнек STIHL 4404 680 3054 150мм 05012 (4404 680 3054)
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Арт. 7183665
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Производитель
Съемные ножи
Нет
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Описание
Головка шнека STIHL предназначена для замены износившейся на бур-сверле. Диаметр головки составляет 150 мм. Используется устройство для мотобуров STIHL: BT 121, BT 309, BT 106, BT 120 C.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы