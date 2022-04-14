Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шумоглушитель Shuft SCr, 315/900 мм
5.0
1
Найти аналог
Шумоглушители
    Шумоглушитель Shuft SCr, 315/900 мм
    Арт. X69914557637
    5.0
    1
    Шумоглушитель Shuft SCr, 315/900 мм
    Шумоглушитель Shuft SCr, 315/900 мм
      Шумоглушитель Shuft SCr, 315/900 мм
      Шумоглушитель Shuft SCr, 315/900 мм

      Шумоглушитель Shuft SCr, 315/900 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69914557637
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Внешний диаметр, мм
      		315
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Шумоглушитель SHUFT серии SCr предназначен для снижения шума от вентилятора в канале воздуховода, как на притоке, так и на вытяжке при непосредственной установке в канал систем вентиляции и кондиционирования. Перемещаемый воздух не должен содержать твердых, клеящихся или агрессивных примесей.

        Преимущества

        • Изготовлен из оцинкованной стали с шумопоглощающим материалом из минерального волокна
        • Падение давления на шумоглушителе вычисляется как для участка воздуховода того же размера
        • Прочный корпус
        • Высокая эффективность
        • Диаметр воздуховода - 315 мм
        • Длина - 900 мм