Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
6 112 ₽
Газовые тепловые пушки
    Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
    Арт. О00000021385
    Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
    Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
    Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
    Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
    Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
    Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
    Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
      Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
      Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
      Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
      Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
      Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
      Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
      Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451

      Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451

      6 112 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000021385

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		0.7
      Пьезоподжиг
      		Нет
      Все характеристики
      6 112 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Газовый баллон пропановый 5 л.
      3 070 ₽
      5.0
      Газовый баллон пропановый 5 л.
      Газовый баллон пропановый 12 л.
      3 710 ₽
      3.5
      Газовый баллон пропановый 12 л.
      Газовый баллон пропановый 27 л.
      4 108 ₽
      4 670 ₽
      5.0
      Газовый баллон пропановый 27 л.
      • -562 ₽
      Прокладки ПТК пропан
      15 ₽
      4.5
      Прокладки ПТК пропан
      Фасадный шпатель Лакра 1201125 (250 мм, нержавеющая сталь)
      180 ₽
      5.0
      Фасадный шпатель Лакра 1201125 (250 мм, нержавеющая сталь)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Шпатель фасадный прямой РемоКолор 12-1-030, 300 мм
      175 ₽
      5.0
      Шпатель фасадный прямой РемоКолор 12-1-030, 300 мм
      Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
      3 860 ₽
      6 280 ₽
      5.0
      Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
      • -2 420 ₽
      Клей Момент-1 873854 универсальный, 30 мл
      115 ₽
      Клей Момент-1 873854 универсальный, 30 мл
      Супер клей Момент 608976, 3 г
      110 ₽
      Супер клей Момент 608976, 3 г
      Паронитовая прокладка Remer RE-650 65012RR, 1/2"
      Нет в наличии
      5.0
      Паронитовая прокладка Remer RE-650 65012RR, 1/2"
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовая тепловая пушка СИБРТЕХ СТГ-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан 96451 устанавливается в помещения строительного назначения, в цехах и теплицах. Прибор используется для просушки и обогрева строительных объектов.

        Преимущества

        • Газовый шланг и редуктор в комплекте
        • Термозащита для электродвигателя
        • Передняя решетка СИБРТЕХ СТГ-10 96451 из нержавеющей стали
        • Ручка для удобной транспортировки