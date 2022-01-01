Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451
Арт. О00000021385
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|0.7
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Пьезоподжиг
|Нет
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- Газовая тепловая пушка СИБРТЕХ СТГ-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан 96451 устанавливается в помещения строительного назначения, в цехах и теплицах. Прибор используется для просушки и обогрева строительных объектов.
Преимущества
- Газовый шланг и редуктор в комплекте
- Термозащита для электродвигателя
- Передняя решетка СИБРТЕХ СТГ-10 96451 из нержавеющей стали
- Ручка для удобной транспортировки