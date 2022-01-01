Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-10 96451

Преимущества

Газовый шланг и редуктор в комплекте

Термозащита для электродвигателя

Передняя решетка СИБРТЕХ СТГ-10 96451 из нержавеющей стали

Ручка для удобной транспортировки

Газовая тепловая пушка СИБРТЕХ СТГ-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан 96451 устанавливается в помещения строительного назначения, в цехах и теплицах. Прибор используется для просушки и обогрева строительных объектов.