Преимущества

Экономичный расход топлива и электроэнергии

Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива

Система пьезоподжига с неограниченным ресурсом работы гарантирует легкий и простой запуск

Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушки

Система безопасности отключает подачу газа в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева

Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов

Шланг с редуктором в комплекте

Удобная эргономичная ручка для перемещения

Газовый теплогенератор СИБРТЕХ GH-38 оборудован системой пьезоподжига с неограниченным ресурсом работы, что гарантирует легкий и простой запуск. Агрегат предназначен для установки на строительных площадках, в гаражах, других нежилых объектах. Корпус изделия выполнен из высококачественного и прочного материала. Ручка эргономичной формы позволяет с удобством переносить устройство с одной рабочей точки на другую.