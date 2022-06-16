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Газовый теплогенератор Сибртех GH-38
5.0
2
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Газовый теплогенератор Сибртех GH-38
    Арт. О00000007245
    5.0
    2
    Газовый теплогенератор Сибртех GH-38

      Газовый теплогенератор Сибртех GH-38

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000007245
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		2.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый теплогенератор СИБРТЕХ GH-38 оборудован системой пьезоподжига с неограниченным ресурсом работы, что гарантирует легкий и простой запуск. Агрегат предназначен для установки на строительных площадках, в гаражах, других нежилых объектах. Корпус изделия выполнен из высококачественного и прочного материала. Ручка эргономичной формы позволяет с удобством переносить устройство с одной рабочей точки на другую.

        Преимущества 

        • Экономичный расход топлива и электроэнергии
        • Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива
        • Система пьезоподжига с неограниченным ресурсом работы гарантирует легкий и простой запуск
        • Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушки 
        • Система безопасности отключает подачу газа в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева
        • Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов
        • Шланг с редуктором в комплекте
        • Удобная эргономичная ручка для перемещения