Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452

Преимущества

Газовый шланг и редуктор в комплекте

Термозащита для электродвигателя

Передняя решетка СИБРТЕХ СТГ-15 96452 из нержавеющей стали

Ручка для удобной транспортировки

Газовая тепловая пушка СИБРТЕХ СТГ-15, 15 кВт, 500 м3/ч, пропан-бутан 96452 предназначена для обогрева складских помещений, цехов и теплиц. Используется на строительных объектах и в производственной сфере.