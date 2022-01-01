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Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452
7 870 ₽
Газовые тепловые пушки
    Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452
    Арт. О00000031816
    Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452
    Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452
    Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452
    Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452
    Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452
      Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452
      Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452
      Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452
      Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452
      Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452

      Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452

      7 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031816

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Давление газа, бар
      		0.7
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		1.01
      Все характеристики
      7 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовая тепловая пушка СИБРТЕХ СТГ-15, 15 кВт, 500 м3/ч, пропан-бутан 96452 предназначена для обогрева складских помещений, цехов и теплиц. Используется на строительных объектах и в производственной сфере.

        Преимущества

        • Газовый шланг и редуктор в комплекте
        • Термозащита для электродвигателя
        • Передняя решетка СИБРТЕХ СТГ-15 96452 из нержавеющей стали
        • Ручка для удобной транспортировки