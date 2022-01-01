Газовая тепловая пушка Сибртех СТГ-15 96452
Арт. О00000031816
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Давление газа, бар
|0.7
|
Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|1.01
С этим товаром смотрят
- Газовая тепловая пушка СИБРТЕХ СТГ-15, 15 кВт, 500 м3/ч, пропан-бутан 96452 предназначена для обогрева складских помещений, цехов и теплиц. Используется на строительных объектах и в производственной сфере.
Преимущества
- Газовый шланг и редуктор в комплекте
- Термозащита для электродвигателя
- Передняя решетка СИБРТЕХ СТГ-15 96452 из нержавеющей стали
- Ручка для удобной транспортировки