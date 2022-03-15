Смеситель для ванны Frap F2209
Арт. X1698206170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Латунный смеситель Frap F2209 для ванны сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Переключатель на душ вмонтирован в корпус, управление осуществляет шаровой запорный механизм из керамики. Сантехника управляется двумя вентилями для горячей и холодной воды. Внутри каждый из них оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F2209 на стену.
Преимущества
- Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
- Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
- Керамический картридж с повышенным ресурсом
- Улучшенный аэратор, смягчающий воду
- Удобное и надежное крепление
- Покрытие: хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам