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Смеситель для ванны Frap F2619
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Frap F2619
    Арт. X1698206155
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Frap F2619

      Смеситель для ванны Frap F2619

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель F2619 для вашей ванной комнаты. Вариант с двумя вентилями привычен многим и упрощает регулировку температуры воды. Длина поворотного излива составляет 35 см. Монтаж настенный с жесткой подводкой. Кран-букса с керамическими вставками. Смеситель F2619 изготовлен из латуни, соответствует американскому стандарту UL, европейским стандартам СЕ, а также международным стандартам ISO.

        Преимущества

        • Латунные смесители обладают высокой долговечностью и защищены от коррозии
        • Керамическая кран-букса прослужит заметно дольше варианта с эластичной прокладкой и требует меньше движений при открытии и закрытии вентиля
        • Аэратор поможет вам экономить воду
        • Настенный монтаж