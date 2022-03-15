Смеситель для ванны Frap F2619
Арт. X1698206155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель F2619 для вашей ванной комнаты. Вариант с двумя вентилями привычен многим и упрощает регулировку температуры воды. Длина поворотного излива составляет 35 см. Монтаж настенный с жесткой подводкой. Кран-букса с керамическими вставками. Смеситель F2619 изготовлен из латуни, соответствует американскому стандарту UL, европейским стандартам СЕ, а также международным стандартам ISO.
Преимущества
- Латунные смесители обладают высокой долговечностью и защищены от коррозии
- Керамическая кран-букса прослужит заметно дольше варианта с эластичной прокладкой и требует меньше движений при открытии и закрытии вентиля
- Аэратор поможет вам экономить воду
- Настенный монтаж