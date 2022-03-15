Смеситель для ванны Frap F2619

Смеситель F2619 для вашей ванной комнаты. Вариант с двумя вентилями привычен многим и упрощает регулировку температуры воды. Длина поворотного излива составляет 35 см. Монтаж настенный с жесткой подводкой. Кран-букса с керамическими вставками. Смеситель F2619 изготовлен из латуни, соответствует американскому стандарту UL, европейским стандартам СЕ, а также международным стандартам ISO.

Преимущества