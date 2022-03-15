Смеситель для ванны Frap F2221

Преимущества

Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов

Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом

Керамический картридж с повышенным ресурсом

Улучшенный аэратор, смягчающий воду

Удобное и надежное крепление

Покрытие: хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам

Латунный смеситель Frap F2221 для ванны сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Переключатель на душ вмонтирован в корпус, управление осуществляет кран-букса из керамики. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем диаметром 40 мм испанской марки Sedal. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F2221 на стену. Его литая конструкция неподвижна. Прямой излив длиной 30 см поворачивается на 180 градусов.