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Смеситель для ванны Frap F2270
4.5
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Frap F2270
    Арт. X169820680
    4.5
    2
    Смеситель для ванны Frap F2270

      Смеситель для ванны Frap F2270

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820680
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Латунный смеситель Frap F2270 для ванны сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Переключатель на душ вмонтирован в корпус, управление осуществляет кран-букса из керамики. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем диаметром 40 мм испанской марки Sedal. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F2270 на стену. Прямой излив длиной 30 см поворачивается на 180 градусов.

        Преимущества

        • Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
        • Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
        • Керамический картридж с повышенным ресурсом
        • Улучшенный аэратор, смягчающий воду
        • Удобное и надежное крепление
        • Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам