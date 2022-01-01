Снегоуборщик Edo 26H, ширина захвата 65 см, 140 кг

Преимущества

Профессиональная двухступенчатая система выброса снега

Система электрической регулировки положения высоты шнека

Открытая форма ковша и режущие диски по краям шнека

Боковые муфты сцепления

Электрическое управление дефлектором

Прочная полностью металлическая конструкция

Гусеничный ход

Галогенная фара

Японская профессиональная гусеничная снегоуборочная машина Caiman Edo 26H, оснащенная гидростатической трансмиссией, обладает компактными размерами, при этом она имеет высокую производительностью – до 50 тонн в час (за 30 минут можно очистить от снега до 42 парковочных мест). Машина способна убирать не только обычный снег, но и тяжелый, и слежавшийся. Снегоуборщик оснащен инновационной системой электрического управления подъемом и опусканием шнека для максимально эффективной уборки при любых условиях. Серия машин Edo предназначена для уборки территорий торговых центров, спортивных и туристических баз, санаториев и домов отдыха, парков, фермерских хозяйств, загородных коттеджей.