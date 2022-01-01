Снегоуборщик Edo 26H, ширина захвата 65 см, 140 кг
Арт. 1128644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|1505x683x1120
- Японская профессиональная гусеничная снегоуборочная машина Caiman Edo 26H, оснащенная гидростатической трансмиссией, обладает компактными размерами, при этом она имеет высокую производительностью – до 50 тонн в час (за 30 минут можно очистить от снега до 42 парковочных мест). Машина способна убирать не только обычный снег, но и тяжелый, и слежавшийся. Снегоуборщик оснащен инновационной системой электрического управления подъемом и опусканием шнека для максимально эффективной уборки при любых условиях. Серия машин Edo предназначена для уборки территорий торговых центров, спортивных и туристических баз, санаториев и домов отдыха, парков, фермерских хозяйств, загородных коттеджей.
Преимущества
- Профессиональная двухступенчатая система выброса снега
- Система электрической регулировки положения высоты шнека
- Открытая форма ковша и режущие диски по краям шнека
- Боковые муфты сцепления
- Электрическое управление дефлектором
- Прочная полностью металлическая конструкция
- Гусеничный ход
- Галогенная фара