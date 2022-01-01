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Снегоуборщик Edo 26H, ширина захвата 65 см, 140 кг
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Edo 26H, ширина захвата 65 см, 140 кг
    Арт. 1128644
    Снегоуборщик Edo 26H, ширина захвата 65 см, 140 кг

      Снегоуборщик Edo 26H, ширина захвата 65 см, 140 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128644

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		1505x683x1120
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Японская профессиональная гусеничная снегоуборочная машина Caiman Edo 26H, оснащенная гидростатической трансмиссией, обладает компактными размерами, при этом она имеет высокую производительностью – до 50 тонн в час (за 30 минут можно очистить от снега до 42 парковочных мест). Машина способна убирать не только обычный снег, но и тяжелый, и слежавшийся. Снегоуборщик оснащен инновационной системой электрического управления подъемом и опусканием шнека для максимально эффективной уборки при любых условиях. Серия машин Edo предназначена для уборки территорий торговых центров, спортивных и туристических баз, санаториев и домов отдыха, парков, фермерских хозяйств, загородных коттеджей.

        Преимущества

        • Профессиональная двухступенчатая система выброса снега
        • Система электрической регулировки положения высоты шнека
        • Открытая форма ковша и режущие диски по краям шнека
        • Боковые муфты сцепления
        • Электрическое управление дефлектором
        • Прочная полностью металлическая конструкция
        • Гусеничный ход
        • Галогенная фара