Снегоуборщик Edo 32H, ширина захвата 82 см, 183 кг

Преимущества

Снегоуборщик оснащен комплексной системой Icebreaker HST

Режущие диски, установленные по краям шнека, снижают сопротивление при уборке снега и обеспечивают плавный ход во время работы снегоуборочной машины

Модель оснащена инновационной системой электрической регулировки поднятия и опускания шнека для эффективной уборки снега в различных условиях

Caiman Edo – профессиональные среднегабаритные снегоуборочные машины на гусеничном ходу для уборки обычного и тяжелого, слежавшегося снега. Машина способна убирать не только обычный снег, но и тяжелый, и слежавшийся. Серия машин Edo предназначена для уборки территорий торговых центров, спортивных и туристических баз, санаториев и домов отдыха, парков, фермерских хозяйств, загородных коттеджей.