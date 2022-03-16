Сопло косое Мультиплаз-2500

Преимущества

Применяется для плазменной резки



Является сменным элементом для плазменных резаков Мультиплаз - 2500, 2500М, 3500



Позволяет производить сварку в труднодоступных местах



Универсальность

Практичность

Портативность

Экологичность

Эффективность

Косое сопло Мультиплаз - 2500, 2500М, 3500 - применяется в процессе сварочных работ с целью формирования плазменного потока. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.