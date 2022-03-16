Сопло косое Мультиплаз-2500
Арт. 710136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Косое сопло Мультиплаз - 2500, 2500М, 3500 - применяется в процессе сварочных работ с целью формирования плазменного потока. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.
Преимущества
- Применяется для плазменной резки
- Является сменным элементом для плазменных резаков Мультиплаз - 2500, 2500М, 3500
- Позволяет производить сварку в труднодоступных местах
- Универсальность
- Практичность
- Портативность
- Экологичность
- Эффективность
- Применяется для плазменной резки