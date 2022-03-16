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Сопло косое Мультиплаз-2500
5.0
2
68 ₽
Сопла
    Сопло косое Мультиплаз-2500
    Арт. 710136
    5.0
    2
    Сопло косое Мультиплаз-2500

      Сопло косое Мультиплаз-2500

      68 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 710136
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мультиплаз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      68 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Косое сопло Мультиплаз - 2500, 2500М, 3500 - применяется в процессе сварочных работ с целью формирования плазменного потока. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. 

        Преимущества

        • Применяется для плазменной резки
        • Является сменным элементом для плазменных резаков Мультиплаз - 2500, 2500М, 3500
        • Позволяет производить сварку в труднодоступных местах
        • Универсальность
        • Практичность
        • Портативность
        • Экологичность 
        • Эффективность