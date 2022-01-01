Сварочный инвертор Спец IMMA-160ПН-3, 220 В

Преимущества

Прочный металлический корпус

Небольшие габариты и вес

Защита от перегрева

Долгий срок службы

Антизалипание электрода (Anti Stick)



Горячий старт (Hot Start)



Форсаж дуги (Arc Force)



Сварочный инвертор СПЕЦ-IMMA160ПН-3 - предназначен для сварки и наплавки постоянным током металлоконструкций в бытовых условиях. Инвертор позволяет осуществлять сварку всеми видами электродов. Инвертор допускается использовать на улице или в хорошо проветриваемых помещениях.