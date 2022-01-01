Сварочный инвертор Спец IMMA-160ПН-3, 220 В
Арт. О00000029940
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|4.9
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор СПЕЦ-IMMA160ПН-3 - предназначен для сварки и наплавки постоянным током металлоконструкций в бытовых условиях. Инвертор позволяет осуществлять сварку всеми видами электродов. Инвертор допускается использовать на улице или в хорошо проветриваемых помещениях.
Преимущества
- Прочный металлический корпус
- Небольшие габариты и вес
- Защита от перегрева
- Долгий срок службы
- Антизалипание электрода (Anti Stick)
- Горячий старт (Hot Start)
- Форсаж дуги (Arc Force)