Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный инвертор Спец IMMA-160ПН-3, 220 В
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Спец IMMA-160ПН-3, 220 В
    Арт. О00000029940
    Сварочный инвертор Спец IMMA-160ПН-3, 220 В
    Сварочный инвертор Спец IMMA-160ПН-3, 220 В
    Сварочный инвертор Спец IMMA-160ПН-3, 220 В
    Сварочный инвертор Спец IMMA-160ПН-3, 220 В
      Сварочный инвертор Спец IMMA-160ПН-3, 220 В
      Сварочный инвертор Спец IMMA-160ПН-3, 220 В
      Сварочный инвертор Спец IMMA-160ПН-3, 220 В
      Сварочный инвертор Спец IMMA-160ПН-3, 220 В

      Сварочный инвертор Спец IMMA-160ПН-3, 220 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000029940

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		4.9
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный инвертор СПЕЦ-IMMA160ПН-3 - предназначен для сварки и наплавки постоянным током металлоконструкций в бытовых условиях. Инвертор позволяет осуществлять сварку всеми видами электродов. Инвертор допускается использовать на улице или в хорошо проветриваемых помещениях.

        Преимущества

        • Прочный металлический корпус
        • Небольшие габариты и вес
        • Защита от перегрева
        • Долгий срок службы
        • Антизалипание электрода (Anti Stick)
        • Горячий старт (Hot Start)
        • Форсаж дуги (Arc Force)