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Леска для триммера Stihl 70288710173, 2.7 мм
280 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммера Stihl 70288710173, 2.7 мм
    Арт. О00000002582
    Леска для триммера Stihl 70288710173, 2.7 мм
    Леска для триммера Stihl 70288710173, 2.7 мм
      Леска для триммера Stihl 70288710173, 2.7 мм
      Леска для триммера Stihl 70288710173, 2.7 мм

      Леска для триммера Stihl 70288710173, 2.7 мм

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000002582

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.7
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Леска для триммера Stihl 70288710173 cправляется с сочной и сухой травой. Идеально подходит для аккуратной работы вблизи объектов.

        Преимущества

        • Струна с круглым сечением - классический вариант данной оснастки, подходящий для большинства видов триммеров
        • Леска имеет хорошие характеристики износостойкости, поэтому прослужит долго и качественно