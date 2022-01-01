Леска для триммера Stihl 70288710173, 2.7 мм
Арт. О00000002582
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.7
- Леска для триммера Stihl 70288710173 cправляется с сочной и сухой травой. Идеально подходит для аккуратной работы вблизи объектов.
Преимущества
- Струна с круглым сечением - классический вариант данной оснастки, подходящий для большинства видов триммеров
- Леска имеет хорошие характеристики износостойкости, поэтому прослужит долго и качественно