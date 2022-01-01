Леска для триммера Stihl 70288710173, 2.7 мм

Преимущества

Струна с круглым сечением - классический вариант данной оснастки, подходящий для большинства видов триммеров

Леска имеет хорошие характеристики износостойкости, поэтому прослужит долго и качественно

Леска для триммера Stihl 70288710173 cправляется с сочной и сухой травой. Идеально подходит для аккуратной работы вблизи объектов.