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Пеногенератор высокого давления Stihl Rе-98 49155005698
1 490 ₽
Пеногенераторы высокого давления
    Пеногенератор высокого давления Stihl Rе-98 49155005698
    Арт. О00000027636
    Пеногенератор высокого давления Stihl Rе-98 49155005698

      Пеногенератор высокого давления Stihl Rе-98 49155005698

      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027636

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Распылительный набор Stihl Rе 98 - предназначен для нанесения бесконтактных автошампуней и пенных растворов на различные поверхности автомобиля. Достаточно наполнить емкость пеногенератора моющим средством и подключить его к аппарату высокого давления STIHL и можно приступать к работе! Насадка пеногенератор объемом 1 литр имеет широкую горловину. Пеногенератор подходит для использования с мойками высокого давления STIHL RE 98.

        Преимущества:

        • Простота и удобство;
        • Малый вес.