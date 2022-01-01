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Смазка редуктора Stihl 80 арт.07811201117
639 ₽
Универсальные смазки
    Смазка редуктора Stihl 80 арт.07811201117
    Арт. 901607
    Смазка редуктора Stihl 80 арт.07811201117

      Смазка редуктора Stihl 80 арт.07811201117

      639 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. 901607

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Объем, мл
      		80
      Назначение
      		для редукторов
      Антикоррозийная
      		Да
      Все характеристики
      639 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трансмиссионная смазка STIHL для редуктора. Благодаря входящим в состав компонентам, снижает износ основных частей и повышает устойчивость к коррозии.

        Преимущества

        • Высокая проникающая способность при одновременно высокой адгезии (даже в компактных передаточных механизмах смазка попадает на все нужные точки)
        • Устойчива к высоким температурам и срезывающим силам
        • Устойчива к окислению