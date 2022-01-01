Смазка редуктора Stihl 80 арт.07811201117

Преимущества

Высокая проникающая способность при одновременно высокой адгезии (даже в компактных передаточных механизмах смазка попадает на все нужные точки)

Устойчива к высоким температурам и срезывающим силам

Устойчива к окислению

Трансмиссионная смазка STIHL для редуктора. Благодаря входящим в состав компонентам, снижает износ основных частей и повышает устойчивость к коррозии.