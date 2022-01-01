Смазка редуктора Stihl 80 арт.07811201117
Арт. 901607
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Объем, мл
|80
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Назначение
|для редукторов
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Антикоррозийная
|Да
- Трансмиссионная смазка STIHL для редуктора. Благодаря входящим в состав компонентам, снижает износ основных частей и повышает устойчивость к коррозии.
Преимущества
- Высокая проникающая способность при одновременно высокой адгезии (даже в компактных передаточных механизмах смазка попадает на все нужные точки)
- Устойчива к высоким температурам и срезывающим силам
- Устойчива к окислению