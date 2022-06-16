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Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-250
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-250
    Арт. О00000012875
    5.0
    2
    Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-250

      Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012875
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.3
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Сварочный аппарат Вихрь ИСА-250 — инструмент для сварки инверторного типа. Подходит для чугуна, стали и схожих по структуре металлов. Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-250 - отличается надёжностью деталей и высоким качеством сборки. 

        Преимущества

        • Возможность работать при скачках напряжения в сети
        • Прочный корпус и система вентиляционных отверстий, продлевающие срок службы агрегата
        • Сварочный инвертор Вихрь ИС-250 оснащён функцией быстрого поджига электродуги
        • Реализована возможность форсажа дуги в момент отрыва электрода от свариваемой поверхности
        • Удобные функции «антизалипание» и «горячий старт»
        • Компактные размеры, лёгкость транспортировки и доступ к самым труднодоступным местам для выполнения сварки
        • Практичный наплечный ремень для упрощения переноски агрегата