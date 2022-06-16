Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-250
Арт. О00000012875
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.3
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
Сварочный аппарат Вихрь ИСА-250 — инструмент для сварки инверторного типа. Подходит для чугуна, стали и схожих по структуре металлов. Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-250 - отличается надёжностью деталей и высоким качеством сборки.
Преимущества
- Возможность работать при скачках напряжения в сети
- Прочный корпус и система вентиляционных отверстий, продлевающие срок службы агрегата
- Сварочный инвертор Вихрь ИС-250 оснащён функцией быстрого поджига электродуги
- Реализована возможность форсажа дуги в момент отрыва электрода от свариваемой поверхности
- Удобные функции «антизалипание» и «горячий старт»
- Компактные размеры, лёгкость транспортировки и доступ к самым труднодоступным местам для выполнения сварки
- Практичный наплечный ремень для упрощения переноски агрегата