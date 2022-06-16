Сварочный аппарат Вихрь ИСА-250 — инструмент для сварки инверторного типа. Подходит для чугуна, стали и схожих по структуре металлов. Инверторный сварочный аппарат Вихрь ИС-250 - отличается надёжностью деталей и высоким качеством сборки.

Преимущества