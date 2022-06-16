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Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
    Арт. О00000013078
    5.0
    2
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC

      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013078
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. мощность, кВт
      		10
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC предназначен для аргонодуговой сварки стали и сплавов. Эта модель предназначена для использования на строительных объектах, при ремонте, в производстве. Отличительные особенности - стабильная сварочная дуга, высокая производительность, надёжность и долговечность. Имеет компактный корпус и малый вес.

        Преимущества

        • Различные режимы сварки
        • Режим работы 2Т/4Т
        • Удобный цифровой LED-дисплей с индикацией сварочного тока
        • Функция автоматического горячего старта Hot Start: более легкий и надежный старт дуги
        • Функция высокочастотного бесконтактного поджига дуги
        • Функция PreFlow: продувка горелки газом перед сваркой в режиме TIG
        • Функция Down Slope: регулятор заварки кратера. Устанавливает время плавного снижения тока после завершения сварки в зоне конечного кратера
        • Функция Post Gas: регулировка времени продувки газом после окончания сварки, чтобы избежать окисления разогретых электрода и детали
        • Регулировка времени спада тока
        • Сварочные аппараты оборудованы защитой от перенапряжения и перегрева