Преимущества

Различные режимы сварки

Режим работы 2Т/4Т

Удобный цифровой LED-дисплей с индикацией сварочного тока

Функция автоматического горячего старта Hot Start: более легкий и надежный старт дуги

Функция высокочастотного бесконтактного поджига дуги

Функция PreFlow: продувка горелки газом перед сваркой в режиме TIG

Функция Down Slope: регулятор заварки кратера. Устанавливает время плавного снижения тока после завершения сварки в зоне конечного кратера

Функция Post Gas: регулировка времени продувки газом после окончания сварки, чтобы избежать окисления разогретых электрода и детали

Регулировка времени спада тока

Сварочные аппараты оборудованы защитой от перенапряжения и перегрева

Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC предназначен для аргонодуговой сварки стали и сплавов. Эта модель предназначена для использования на строительных объектах, при ремонте, в производстве. Отличительные особенности - стабильная сварочная дуга, высокая производительность, надёжность и долговечность. Имеет компактный корпус и малый вес.