Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC
Арт. О00000013078
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Макс. мощность, кВт
|10
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|250
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|15
- Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-250АД AC/DC предназначен для аргонодуговой сварки стали и сплавов. Эта модель предназначена для использования на строительных объектах, при ремонте, в производстве. Отличительные особенности - стабильная сварочная дуга, высокая производительность, надёжность и долговечность. Имеет компактный корпус и малый вес.
Преимущества
- Различные режимы сварки
- Режим работы 2Т/4Т
- Удобный цифровой LED-дисплей с индикацией сварочного тока
- Функция автоматического горячего старта Hot Start: более легкий и надежный старт дуги
- Функция высокочастотного бесконтактного поджига дуги
- Функция PreFlow: продувка горелки газом перед сваркой в режиме TIG
- Функция Down Slope: регулятор заварки кратера. Устанавливает время плавного снижения тока после завершения сварки в зоне конечного кратера
- Функция Post Gas: регулировка времени продувки газом после окончания сварки, чтобы избежать окисления разогретых электрода и детали
- Регулировка времени спада тока
- Сварочные аппараты оборудованы защитой от перенапряжения и перегрева