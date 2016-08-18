Однофазный сварочный полуавтомат BestWeld Master 152 с воздушным охлаждением для сварки электродной проволокой в среде защитного газа методом MIG-MAG или самозащитной порошковой проволокой (без газа). Обеспечивают сварку переменным током черных и цветных металлов, а также их сплавов, низкоуглеродистых и низколегированных сталей.