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Сварочный полуавтомат BestWeld Master-152
4.0
1
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат BestWeld Master-152
    Арт. X13264654
    4.0
    1
    Сварочный полуавтомат BestWeld Master-152
    Сварочный полуавтомат BestWeld Master-152
      Сварочный полуавтомат BestWeld Master-152
      Сварочный полуавтомат BestWeld Master-152

      Сварочный полуавтомат BestWeld Master-152

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13264654
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Однофазный сварочный полуавтомат BestWeld Master 152 с воздушным охлаждением для сварки электродной проволокой в среде защитного газа методом MIG-MAG или самозащитной порошковой проволокой (без газа). Обеспечивают сварку переменным током черных и цветных металлов, а также их сплавов, низкоуглеродистых и низколегированных сталей.