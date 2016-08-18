Сварочный полуавтомат BestWeld Master-152
Арт. X13264654
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
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Однофазный сварочный полуавтомат BestWeld Master 152 с воздушным охлаждением для сварки электродной проволокой в среде защитного газа методом MIG-MAG или самозащитной порошковой проволокой (без газа). Обеспечивают сварку переменным током черных и цветных металлов, а также их сплавов, низкоуглеродистых и низколегированных сталей.