Одноколесная строительная тачка Variant 11090 (90 л/180 кг) [оцинкованная]

Преимущества

Надежная

Практичная

Строительная тачка предназначена для перевозки тяжелых грузов – земли, песка, раствора, также камней и/или мусора. Кузов тачки выполнен из толстого оцинкованного стального листа, борта завальцованы. Усиленная рама рама состоит из двух частей. Надувное колесо с камерой большого диаметра на подшипниках позволяет легко катить тачку даже по неровной поверхности