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Одноколесная строительная тачка Variant 11090 (90 л/180 кг) [оцинкованная]
5.0
2
Найти аналог
Одноколесные тачки
    Одноколесная строительная тачка Variant 11090 (90 л/180 кг) [оцинкованная]
    Арт. X112131
    5.0
    2
    Одноколесная строительная тачка Variant 11090 (90 л/180 кг) [оцинкованная]

      Одноколесная строительная тачка Variant 11090 (90 л/180 кг) [оцинкованная]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X112131
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Variant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		одноколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительная тачка предназначена для перевозки тяжелых грузов – земли, песка, раствора, также камней и/или мусора. Кузов тачки выполнен из толстого оцинкованного стального листа, борта завальцованы. Усиленная рама рама состоит из двух частей. Надувное колесо с камерой большого диаметра на подшипниках позволяет легко катить тачку даже по неровной поверхности

        Преимущества

        • Надежная
        • Практичная