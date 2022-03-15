Одноколесная строительная тачка Variant 11090 (90 л/180 кг) [оцинкованная]
Арт. X112131
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество колес
|одноколесная
|
Грузоподъёмность, кг
|180
- Строительная тачка предназначена для перевозки тяжелых грузов – земли, песка, раствора, также камней и/или мусора. Кузов тачки выполнен из толстого оцинкованного стального листа, борта завальцованы. Усиленная рама рама состоит из двух частей. Надувное колесо с камерой большого диаметра на подшипниках позволяет легко катить тачку даже по неровной поверхности
Преимущества
- Надежная
- Практичная