Тележка для шланга GARDENA 08006-2000000 HG 100

Преимущества

Над катушкой расположена направляющая для удобного закрепления шланга

Имеется выдвижная, регулируемая по росту пользователя ручка и встроенный механизм от протекания воды, оставшейся в шланге по окончанию полива

Плавно перемещается на рифленых колесах, не разрушающих газон

За счет наличия вращающейся оси шланг не перекручивается и не пережимается, что продлевает его срок службы

Катушка значительно упрощает полив и улучшает работу

Тележка для шланга 100 HG Classic Gardena 08006-20.000.00 предназначена для компактного хранения и транспортировки шланга к месту полива. Имеет удобную складную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга. Катушка на 30% более устойчива по сравнению с другими моделями благодаря специальной форме опорной рамы. Тележку достаточно сложно перевернуть даже при натяжении шланга, что делает ее абсолютно безопасной для использования. Комплект предназначен для небольших по площади садовых участков.