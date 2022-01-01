Тележка для шланга GARDENA 08006-2000000 HG 100
Арт. 77777X718426126
Характеристики
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Производитель
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Шланг в комплекте
|нет
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Система скручивания
|ручная
- Тележка для шланга 100 HG Classic Gardena 08006-20.000.00 предназначена для компактного хранения и транспортировки шланга к месту полива. Имеет удобную складную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга. Катушка на 30% более устойчива по сравнению с другими моделями благодаря специальной форме опорной рамы. Тележку достаточно сложно перевернуть даже при натяжении шланга, что делает ее абсолютно безопасной для использования. Комплект предназначен для небольших по площади садовых участков.
Преимущества
- Над катушкой расположена направляющая для удобного закрепления шланга
- Имеется выдвижная, регулируемая по росту пользователя ручка и встроенный механизм от протекания воды, оставшейся в шланге по окончанию полива
- Плавно перемещается на рифленых колесах, не разрушающих газон
- За счет наличия вращающейся оси шланг не перекручивается и не пережимается, что продлевает его срок службы
- Катушка значительно упрощает полив и улучшает работу