Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тележка для шланга GARDENA 08006-2000000 HG 100
Найти аналог
Катушки для шлангов
    Тележка для шланга GARDENA 08006-2000000 HG 100
    Арт. 77777X718426126
    Тележка для шланга GARDENA 08006-2000000 HG 100

      Тележка для шланга GARDENA 08006-2000000 HG 100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X718426126

      Характеристики

      Производитель
      		Grinda
      Шланг в комплекте
      		нет
      Система скручивания
      		ручная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тележка для шланга 100 HG Classic Gardena 08006-20.000.00 предназначена для компактного хранения и транспортировки шланга к месту полива. Имеет удобную складную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга. Катушка на 30% более устойчива по сравнению с другими моделями благодаря специальной форме опорной рамы. Тележку достаточно сложно перевернуть даже при натяжении шланга, что делает ее абсолютно безопасной для использования. Комплект предназначен для небольших по площади садовых участков. 

        Преимущества

        • Над катушкой расположена направляющая для удобного закрепления шланга
        • Имеется выдвижная, регулируемая по росту пользователя ручка и встроенный механизм от протекания воды, оставшейся в шланге по окончанию полива
        • Плавно перемещается на рифленых колесах, не разрушающих газон
        • За счет наличия вращающейся оси шланг не перекручивается и не пережимается, что продлевает его срок службы
        • Катушка значительно упрощает полив и улучшает работу