Тепловентилятор NEOCLIMA FH-06 спиральный 1000Вт/2000Вт

Тепловентилятор NeoClima (Неоклима) FH-06 рассчитан на обогрев помещения площадью до 2 кв.м. Данный прибор оснащен регулируемым термостатом, обеспечивающим автоматическое поддержание необходимой температуры обогрева. На передней части корпуса устройства расположены: терморегулятор, переключатель режимов работы и индикатор включения. Предусмотрено три режима работы: частичная мощность обогрева (1 кВт), полная мощность обогрева (2 кВт) и вентиляция без обогрева.Технические характеристики:Мощность 1.0/2.0 кВт Тип спиральный Габариты 250х255х125 мм Нагревательный элемент спиральный