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Тепловентилятор NEOCLIMA FH-06 спиральный 1000Вт/2000Вт
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор NEOCLIMA FH-06 спиральный 1000Вт/2000Вт
    Арт. 704237176
    Тепловентилятор NEOCLIMA FH-06 спиральный 1000Вт/2000Вт

      Тепловентилятор NEOCLIMA FH-06 спиральный 1000Вт/2000Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704237176

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор NeoClima (Неоклима) FH-06 рассчитан на обогрев помещения площадью до 2 кв.м. Данный прибор оснащен регулируемым термостатом, обеспечивающим автоматическое поддержание необходимой температуры обогрева. На передней части корпуса устройства расположены: терморегулятор, переключатель режимов работы и индикатор включения. Предусмотрено три режима работы: частичная мощность обогрева (1 кВт), полная мощность обогрева (2 кВт) и вентиляция без обогрева.Технические характеристики:Мощность 1.0/2.0 кВт Тип спиральный Габариты 250х255х125 мм Нагревательный элемент спиральный