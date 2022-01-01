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Тепловентилятор NEOCLIMA PTC-306B
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор NEOCLIMA PTC-306B
    Арт. 704237177
    Тепловентилятор NEOCLIMA PTC-306B

      Тепловентилятор NEOCLIMA PTC-306B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704237177

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор NeoClima PTC-306 B оснащен защитой от перегрева и опрокидывания. Предусмотрена функция вращения корпуса, обеспечивающая равномерное распространение теплого воздуха. Тепловентилятор имеет два режима обогрева: 0,75 и 1,5 кВт, а также режим вентиляции без обогрева. Керамический нагревательный элемент не сушит воздух в комнате. Специальная ручка повышает удобство транспортировки прибора.

        Преимущества

        • Защита от перегрева и опрокидывания увеличивает безопасность использования прибора
        • Индикатор включения
        • Два режима мощности обогрева: 0,75 и 1,5 кВт
        • Режим вентиляции без обогрева
        • За счет функции вращения корпуса осуществляется равномерное распространение воздуха в помещении
        • Керамический нагревательный элемент (PTC) не сушит воздух в помещении