Тепловентилятор NEOCLIMA PTC-306B
Арт. 704237177
Характеристики
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Производитель
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Функция поворота
|Нет
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Защита от перегрева
|Нет
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Световая индикация
|Нет
- Тепловентилятор NeoClima PTC-306 B оснащен защитой от перегрева и опрокидывания. Предусмотрена функция вращения корпуса, обеспечивающая равномерное распространение теплого воздуха. Тепловентилятор имеет два режима обогрева: 0,75 и 1,5 кВт, а также режим вентиляции без обогрева. Керамический нагревательный элемент не сушит воздух в комнате. Специальная ручка повышает удобство транспортировки прибора.
Преимущества
- Защита от перегрева и опрокидывания увеличивает безопасность использования прибора
- Индикатор включения
- Два режима мощности обогрева: 0,75 и 1,5 кВт
- Режим вентиляции без обогрева
- За счет функции вращения корпуса осуществляется равномерное распространение воздуха в помещении
- Керамический нагревательный элемент (PTC) не сушит воздух в помещении