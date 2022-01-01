Тепловентилятор NEOCLIMA PTC-306B

Преимущества

Защита от перегрева и опрокидывания увеличивает безопасность использования прибора

Индикатор включения

Два режима мощности обогрева: 0,75 и 1,5 кВт

Режим вентиляции без обогрева

За счет функции вращения корпуса осуществляется равномерное распространение воздуха в помещении

Керамический нагревательный элемент (PTC) не сушит воздух в помещении

Тепловентилятор NeoClima PTC-306 B оснащен защитой от перегрева и опрокидывания. Предусмотрена функция вращения корпуса, обеспечивающая равномерное распространение теплого воздуха. Тепловентилятор имеет два режима обогрева: 0,75 и 1,5 кВт, а также режим вентиляции без обогрева. Керамический нагревательный элемент не сушит воздух в комнате. Специальная ручка повышает удобство транспортировки прибора.