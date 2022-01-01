Тепловентилятор Профтепло ТТ-18Т 4110840

Преимущества

Цвет корпуса - оранжевый (апельсин)

Работа от сети напряжением 380В

Термостат

Терморегулятор

Режим вентиляции без нагрева

Решетка на сопле - для безопасности эксплуатации электрической тепловой пушки Профтепло ТТ-18Т 4110820

За счет круглой формы корпуса осуществляется создание направленного потока теплого воздуха

Электрическая тепловая пушка Профтепло ТТ-18Т 4110840 - устройство мощностью 18 кВт, которое используют для отопления больших помещений. Благодаря ручке на корпусе достигается удобство транспортировки пушки. Цвет корпуса данной модели - оранжевый. Работа устройства осуществляется от сети 380В. Круглая форма корпуса способствует созданию направленного потока нагретого воздуха.