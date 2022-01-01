Тепловентилятор Профтепло ТТ-18Т 4110840
Арт. 704235285
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Да
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Частота, Гц
|50
- Электрическая тепловая пушка Профтепло ТТ-18Т 4110840 - устройство мощностью 18 кВт, которое используют для отопления больших помещений. Благодаря ручке на корпусе достигается удобство транспортировки пушки. Цвет корпуса данной модели - оранжевый. Работа устройства осуществляется от сети 380В. Круглая форма корпуса способствует созданию направленного потока нагретого воздуха.
Преимущества
- Цвет корпуса - оранжевый (апельсин)
- Работа от сети напряжением 380В
- Термостат
- Терморегулятор
- Режим вентиляции без нагрева
- Решетка на сопле - для безопасности эксплуатации электрической тепловой пушки Профтепло ТТ-18Т 4110820
- За счет круглой формы корпуса осуществляется создание направленного потока теплого воздуха