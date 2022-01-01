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Тепловентилятор Профтепло ТТ-18Т 4110840
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Тепловентилятор Профтепло ТТ-18Т 4110840
    Арт. 704235285
    Тепловентилятор Профтепло ТТ-18Т 4110840

      Тепловентилятор Профтепло ТТ-18Т 4110840

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235285

      Характеристики

      Производитель
      		Профтепло
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Да
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка Профтепло ТТ-18Т 4110840 - устройство мощностью 18 кВт, которое используют для отопления больших помещений. Благодаря ручке на корпусе достигается удобство транспортировки пушки. Цвет корпуса данной модели - оранжевый. Работа устройства осуществляется от сети 380В. Круглая форма корпуса способствует созданию направленного потока нагретого воздуха.

        Преимущества

        • Цвет корпуса - оранжевый (апельсин)
        • Работа от сети напряжением 380В
        • Термостат
        • Терморегулятор
        • Режим вентиляции без нагрева
        • Решетка на сопле - для безопасности эксплуатации электрической тепловой пушки Профтепло ТТ-18Т 4110820
        • За счет круглой формы корпуса осуществляется создание направленного потока теплого воздуха