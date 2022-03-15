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Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
5.0
2
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
    Арт. Х12403351
    5.0
    2
    Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
    Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
    Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
    Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
    Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
    Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
    Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
      Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
      Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
      Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
      Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
      Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
      Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301
      Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301

      Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403351
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		760x875x715
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трубогиб JET JHPB-3 330301 используется на производствах и строительных участках (при прокладке коммуникаций) для сгибания металлических труб. Большое усилие на штоке позволяет обрабатывать трубы большого диаметра, до 88,5 мм. Трубы диаметром более 50 мм следует набивать песком, это исключит разрыв материала. Станок устойчив на любой поверхности благодаря трем опорным ножкам.

        Преимущества

        • Легкость в работе. Рукоять оптимальной длины трубогиба JET JHPB-3 330301 дает возможность легко выполнять операцию
        • Функциональность. Набор насадок позволяет получать качественно изогнутые трубы, без вмятин и дефектов, независимо от диаметра
        • Уcтойчивость. Три опорные ножки делают станок устойчивым на любой поверхности, это делает работу оператора безопаснее и удобнее
        • Простота эксплуатации
        • Высокая эффективность гидравлического привода
        • Перестановкой опорных роликов изменяется угол сгиба
        • Не требует специального обслуживания
        • Толщина стенки трубы - 2.75-6 мм
        • Малые габариты