Гидравлический трубогиб Jet JHPB-3 JE330301

Преимущества

Легкость в работе. Рукоять оптимальной длины трубогиба JET JHPB-3 330301 дает возможность легко выполнять операцию

Функциональность. Набор насадок позволяет получать качественно изогнутые трубы, без вмятин и дефектов, независимо от диаметра

Уcтойчивость. Три опорные ножки делают станок устойчивым на любой поверхности, это делает работу оператора безопаснее и удобнее

Простота эксплуатации

Высокая эффективность гидравлического привода

Перестановкой опорных роликов изменяется угол сгиба

Не требует специального обслуживания

Толщина стенки трубы - 2.75-6 мм

Малые габариты

Трубогиб JET JHPB-3 330301 используется на производствах и строительных участках (при прокладке коммуникаций) для сгибания металлических труб. Большое усилие на штоке позволяет обрабатывать трубы большого диаметра, до 88,5 мм. Трубы диаметром более 50 мм следует набивать песком, это исключит разрыв материала. Станок устойчив на любой поверхности благодаря трем опорным ножкам.