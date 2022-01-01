Виброплита реверсивная ТСС WP160L 207185
Арт. О00000023836
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|150
- Реверсивная виброплита ТСС WP160L 207185 представляет собой оборудование для уплотнения грунтов в ограниченном пространстве - на площадках для парковки автомобилей, в траншеях и т.д. Данная модель отличается повышенной маневренностью и максимальным уплотняющим усилием. Виброплита применяется при уплотнении сыпучего грунта - щебня, песка, асфальтобетона.
К отличительным особенностям данной модели относят новую конструкцию рамы, которая гарантирует надежную защиту для двигателя. Виброплита имеет возможность движения вперед и назад, что увеличивает производительность и повышает удобство использования устройства
Преимущества
- Открытая конструкция основания реверсивной виброплиты ТСС WP160L 207185 обеспечивает её высокую самоочистку
- Закруглённая конструкция основания плиты для лёгкого доступа к углам
- Защитный кожух приводного ремня, предотвращает попадание на него песка и почвы, увеличивает ресурс виброплиты
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном
- Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают точечное уплотнение
- Благодаря своей прочной конструкции, она превосходно подходит для постоянной эксплуатации профессионалами в области садового и ландшафтного строительства, а также строительства дорог, например, для уплотнения гравийно-песчаной подушки тротуаров, улиц и стоянок
- Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного металла
- Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию