Виброплита TSS-VP80TH (колесный комплект, бак)
Арт. tss_2214044
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|80
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Габариты, мм
|1300x370x900
- Утрамбовать грунт, укатать асфальт, выровнять уложенную брусчатку – все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-VP80TH. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Виброплиты с бензиновыми двигателями Honda предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - узкие проходы, углы. Дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций. Везде, где есть необходимость послойного уплотнения, но нет подхода крупногабаритной техники. Отлично показала себя в работе с песчаным , гравийным основаниями, связными грунтами.
Преимущества
- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
- Встроенные колеса для легкой транспортировки
- Легко удаляющийся водный резервуар
- Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах
- Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном
- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения