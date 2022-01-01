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Виброплита TSS-VP80TH (колесный комплект, бак)
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита TSS-VP80TH (колесный комплект, бак)
    Арт. tss_2214044
    Виброплита TSS-VP80TH (колесный комплект, бак)
    Виброплита TSS-VP80TH (колесный комплект, бак)
    Виброплита TSS-VP80TH (колесный комплект, бак)
      Виброплита TSS-VP80TH (колесный комплект, бак)
      Виброплита TSS-VP80TH (колесный комплект, бак)
      Виброплита TSS-VP80TH (колесный комплект, бак)

      Виброплита TSS-VP80TH (колесный комплект, бак)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2214044

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		80
      Габариты, мм
      		1300x370x900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Утрамбовать грунт, укатать асфальт, выровнять уложенную брусчатку – все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-VP80TH. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Виброплиты с бензиновыми двигателями Honda предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - узкие проходы, углы. Дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций. Везде, где есть необходимость послойного уплотнения, но нет подхода крупногабаритной техники. Отлично показала себя в работе с песчаным , гравийным основаниями, связными грунтами.

        Преимущества

        • Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
        • Встроенные колеса для легкой транспортировки
        • Легко удаляющийся водный резервуар
        • Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки
        • Легкое управление помогает обрабатывать в углах
        • Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы
        • Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
        • Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора
        • Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном