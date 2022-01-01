Виброплита TSS-VP80TH (колесный комплект, бак)

Преимущества

Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения



Встроенные колеса для легкой транспортировки

Легко удаляющийся водный резервуар

Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки

Легкое управление помогает обрабатывать в углах

Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы

Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку

Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора

Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном

Утрамбовать грунт, укатать асфальт, выровнять уложенную брусчатку – все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-VP80TH. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Виброплиты с бензиновыми двигателями Honda предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - узкие проходы, углы. Дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций. Везде, где есть необходимость послойного уплотнения, но нет подхода крупногабаритной техники. Отлично показала себя в работе с песчаным , гравийным основаниями, связными грунтами.