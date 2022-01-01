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Виброплита TSS-VP80TL (колесный комплект, бак)
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита TSS-VP80TL (колесный комплект, бак)
    Арт. tss_2214045
    Виброплита TSS-VP80TL (колесный комплект, бак)
    Виброплита TSS-VP80TL (колесный комплект, бак)
    Виброплита TSS-VP80TL (колесный комплект, бак)
      Виброплита TSS-VP80TL (колесный комплект, бак)
      Виброплита TSS-VP80TL (колесный комплект, бак)
      Виброплита TSS-VP80TL (колесный комплект, бак)

      Виброплита TSS-VP80TL (колесный комплект, бак)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2214045

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита ТСС TSS-VP80TL колесный комплект, бак 207265 - это универсальное оборудование для дорожного строительства, благоустройства и прокладки коммуникаций. Благодаря небольшим габаритам и удобному управлению модель способна выполнять работы в труднодоступных и узких местах, где не может пройти крупная техника. Края плиты плавно изогнуты вверх, что значительно упрощает уплотнение без возникновения кромки. Специальные болтовые соединения на рукоятке способствуют гашению вибрации при работе агрегата.

        Преимущества 

        • Складывающаяся ручка и колесный комплект для удобной транспортировки и хранения
        • Легкое управление помогает обрабатывать в углах
        • Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы
        • Просто снимающийся водный резервуар
        • Высокая производительность 660 м²/ч при рабочей скорости 24 м/мин
        • Сварное основание ТСС TSS-VP80TL колесный комплект, бак 207265