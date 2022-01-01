Виброплита TSS-VP80TL (колесный комплект, бак)

Преимущества

Складывающаяся ручка и колесный комплект для удобной транспортировки и хранения

Легкое управление помогает обрабатывать в углах

Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы

Просто снимающийся водный резервуар

Высокая производительность 660 м²/ч при рабочей скорости 24 м/мин

Сварное основание ТСС TSS-VP80TL колесный комплект, бак 207265

Виброплита ТСС TSS-VP80TL колесный комплект, бак 207265 - это универсальное оборудование для дорожного строительства, благоустройства и прокладки коммуникаций. Благодаря небольшим габаритам и удобному управлению модель способна выполнять работы в труднодоступных и узких местах, где не может пройти крупная техника. Края плиты плавно изогнуты вверх, что значительно упрощает уплотнение без возникновения кромки. Специальные болтовые соединения на рукоятке способствуют гашению вибрации при работе агрегата.