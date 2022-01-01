Удлинитель промышленный ПВС 2х1.5х10м, Рmax=3.5 кВт
Арт. X1090233
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Особое применение
|тяжелые условия
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Цвет провода
|черный
- Удлинитель функциональное сетевое оборудование, необходимое для подключения к электросети техники, расположенной в удалении от точки подачи тока. Эта модель подходит для внутреннего и наружного применения. Удлинитель прост и удобен в использовании.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы