Удлинитель промышленный ПВС 2х1.5х10м, Рmax=3.5 кВт

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Удлинитель функциональное сетевое оборудование, необходимое для подключения к электросети техники, расположенной в удалении от точки подачи тока. Эта модель подходит для внутреннего и наружного применения. Удлинитель прост и удобен в использовании.