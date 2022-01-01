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Фильтр косой Valtec 3/4" VT.192.N.05
550 ₽
Фильтры грубой очистки (грязевики)
    Фильтр косой Valtec 3/4" VT.192.N.05
    Арт. X16913840129
    Фильтр косой Valtec 3/4" VT.192.N.05

      Фильтр косой Valtec 3/4" VT.192.N.05

      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913840129

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фильтра
      		косой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр механической очистки косого типа. Может устанавливаться в горизонтальном и вертикальном (движение потока – сверху–вниз) положении

        Преимущества

        • Корпус и пробка фильтров изготовлены горячим прессованием из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165) и никелированы
        • Между ними корпусом и пробкой, имеющей отверстие для пломбировки, предусмотрена тефлоновая уплотнительная прокладка
        • Изделие соответствует всем требованиям безопасности