Фильтр косой Valtec 3/4" VT.192.N.05

Преимущества

Корпус и пробка фильтров изготовлены горячим прессованием из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165) и никелированы

Между ними корпусом и пробкой, имеющей отверстие для пломбировки, предусмотрена тефлоновая уплотнительная прокладка

Изделие соответствует всем требованиям безопасности

Фильтр механической очистки косого типа. Может устанавливаться в горизонтальном и вертикальном (движение потока – сверху–вниз) положении