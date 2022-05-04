Фильтр грубой очистки Altstream 014110101, 1/2"

Фильтр грубой очистки ALTSTREAM ALT-Z ½ 400 мкм будет полезен и в хозяйстве, и промышленности. С его помощью очищаются трубопроводы для: водоснабдительных, газовых, технических и отопительных систем. Выполненный из особым образом обработанной никелевым сплавом латуни, фильтр с легкостью выдерживает температуру вещества до ста пятидесяти градусов, и не разрушается ни при достижении температуры двадцати градусов ниже нуля, ни при резком перепаде показателей. ALTSTREAM ALT-Z 1/2 400 мкм подойдет для любых трубопроводных систем, потому как имеет специализированное уплотнение, позволяющее ему надежно закрепиться на основании трубы, а фторопластовые кольца крепко обхватывают внутреннюю резьбу.

Преимущества:

Надежный;

Прочный;

Устойчивый к перепадам температур;

Универсальный.

Комплектация: