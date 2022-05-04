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Фильтр грубой очистки Altstream 014110101, 1/2"
5.0
2
220 ₽
Фильтры грубой очистки (грязевики)
    Фильтр грубой очистки Altstream 014110101, 1/2"
    Арт. X1691385774
    5.0
    2
    Фильтр грубой очистки Altstream 014110101, 1/2"

      Фильтр грубой очистки Altstream 014110101, 1/2"

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385774
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Тип фильтра
      		косой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		1/2
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Макс. диаметр трубы, мм
      		15
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр грубой очистки ALTSTREAM ALT-Z ½ 400 мкм будет полезен и в хозяйстве, и промышленности. С его помощью очищаются трубопроводы для: водоснабдительных, газовых, технических и отопительных систем. Выполненный из особым образом обработанной никелевым сплавом латуни, фильтр с легкостью выдерживает температуру вещества до ста пятидесяти градусов, и не разрушается ни при достижении температуры двадцати градусов ниже нуля, ни при резком перепаде показателей. ALTSTREAM ALT-Z 1/2 400 мкм подойдет для любых трубопроводных систем, потому как имеет специализированное уплотнение, позволяющее ему надежно закрепиться на основании трубы, а фторопластовые кольца крепко обхватывают внутреннюю резьбу.

        Преимущества:

        • Надежный;
        • Прочный;
        • Устойчивый к перепадам температур;
        • Универсальный.

        Комплектация:

        • Фильтр ½ 400 мкм;
        • Упаковка.