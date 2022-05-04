Фильтр грубой очистки Altstream 014110101, 1/2"
Арт. X1691385774
Характеристики
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Производитель
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Тип фильтра
|косой фильтр
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Резьба фильтра, дюйм
|1/2
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Тип резьбы
|внутренняя/внутренняя
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Макс. диаметр трубы, мм
|15
- Фильтр грубой очистки ALTSTREAM ALT-Z ½ 400 мкм будет полезен и в хозяйстве, и промышленности. С его помощью очищаются трубопроводы для: водоснабдительных, газовых, технических и отопительных систем. Выполненный из особым образом обработанной никелевым сплавом латуни, фильтр с легкостью выдерживает температуру вещества до ста пятидесяти градусов, и не разрушается ни при достижении температуры двадцати градусов ниже нуля, ни при резком перепаде показателей. ALTSTREAM ALT-Z 1/2 400 мкм подойдет для любых трубопроводных систем, потому как имеет специализированное уплотнение, позволяющее ему надежно закрепиться на основании трубы, а фторопластовые кольца крепко обхватывают внутреннюю резьбу.
Преимущества:
- Надежный;
- Прочный;
- Устойчивый к перепадам температур;
- Универсальный.
Комплектация:
- Фильтр ½ 400 мкм;
- Упаковка.